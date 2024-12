Lorenzo Spolverato ‘sbugiardato’ al Grande Fratello | svelato il segreto

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Cosa nasconde? Durante la puntata delandata in onda ieri sera, lunedì 2 dicembre, è statoilche il gieffino ha nascosto nei due mesi di permanenza dentro la Casa.ed Helena Prestes si sono conosciuti prima di entrare come concorrenti al reality show di Canale 5, andando contro il regolamento del programma condotto da Alfonso Signorini. Stando alle confessioni di Helena e, i due si sono scambiati dei messaggi su Instagram prima di entrare nella Casa del. A cercare un primo contatto è stata Helena che ammette di essersi subito interessata al modello milanese. Helena esi sarebbero fatti, però, una promessa: non dire nulla a nessuno, di spalleggiarsi e difendersi a vicenda.ha mantenuto la promessa, non facendone parola con nessuno, nemmeno con la fidanzata Shaila Gatta.