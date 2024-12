Bergamonews.it - L’intergruppo regionale sulla disabilità si presenta: “Ascolto e concretezza”

Ascoltare le esigenze delle persone con fragilità e delle loro famiglie e superare le appartenenze partitiche per dare risposte concrete. È questo l’obiettivo del nuovo intergruppo del consigliodella Lombardia dedicato alla non autosufficienza e alla vita indipendente delle persone con, che è statoto a Palazzo Pirelli nella mattinata di martedì 3 dicembre.La data non è stata scelta casualmente: ha un significato simbolico in quanto coincide con la giornata internazionale delle persone con, che ogni anno è un’occasione per promuovere i diritti e sensibilizzare la società sull’importanza di garantire a tutti una partecipazione equa e un coinvolgimento pieno.Elena Lucchini, assessorealla Famiglia, Solidarietà sociale,e Pari opportunità, spiega: “nasce dalla consapevolezza che siamo una comunità e ognuno di noi deve collaborare per favorire l’inclusione.