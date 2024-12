Lopinionista.it - “L’Armaru” in scena al Teatro Eduardo De Filippo di Roma

– Stasera alle ore 21, alDe– Officina Pasolini di, va inun’opera unica e coinvolgente: “”, una pièce teatrale che prende vita dall’omonimonzo di Mariacristina Di Giuseppe (Navarra Editore). Un viaggio sensoriale che fonde la potenza della musica e della parola, esplorando il cuore della Sicilia più intima e femminile.Protagonista indiscussa è Laura Mòllica, che attraverso un’interpretazione intensa e poetica, guida il pubblico in un percorso di emozioni e scoperte, dove le voci delle donne siciliane si intrecciano in un universo di sentimenti, segreti e storie personali.è un’opera che “canta” e “incanta” in siciliano, lingua che diventa veicolo di autenticità e profondità, svelando una galassia di emozioni di grande intensità.