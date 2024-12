Giornalettismo.com - La circolare del Viminale è una mossa per rendere inutili le key-box?

Occhio non vede, cuore non duole. Le immagini delle proteste di Firenze contro gli affitti brevi, con tanto di nastro a coprire – a mo’ di X – le tastiere delle keyes sono bene impresse nella memoria delle istituzioni a cui i cittadini stanno da tempo chiedendo chiarezza a proposito degli affitti brevi e dei costi spropositati delle abitazioni nelle grandi città a vocazione turistica. Per questo, c’è chi ha pensato che lacon cui ilimpone il check-in fisico per tutti gli ospiti delle strutture alberghiere, assestando un duro colpo ai sistemi di prenotazione online (che hanno il self check-in come corsia preferenziale per la conclusione delle trattative), possa in realtà essere una scusa per eliminare dai grandi centri abitati le keyes, diventate una sorta di simbolo dell’overtourism e dell’emergenza abitativa urbana.