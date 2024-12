Kate Winslet e il body shaming ai tempi di Titanic | Fu orribile ma l’ho fatta pagare a tutti i giornalisti dell’epoca

Leggi su Open.online

Una carriera segnata dal destino, il debutto con Peter Jackson (Creature del cielo) nel 1994, la prima candidatura agli Oscar per Ragione e sentimento di Ang Lee (1995) e due anni dopo la consacrazione definitiva a star del cinema a livello mondiale grazie, manco a dirlo, al colossal di James Cameron. Parliamo diche ieri è stata ospite del noto show televisivo 60 Minutes. L’attrice inglese, nata a Reading nel 1975, che di nominations all’Oscar ne ha collezionate sette fino ad oggi, tornando a casa con la statuetta solo una volta per The Reader – A voce alta, si sofferma nel raccontare gli episodi diricevuti durante la presentazione di. Aila parola non era di uso comune, internet non era quello che è adesso, i social nemmeno esistevano, ma esistevanoparticolarmente audaci nei loro commenti scomposti.