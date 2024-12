Ilfattoquotidiano.it - Israele, l’ex ministro Ya’alon: “A Gaza in atto una pulizia etnica causata dall’estrema destra che governa con Netanyahu”

“Il cammino in cui siamo trascinati è quello dell’occupazione, dell’annessione e delladella Striscia di”. Hanno provocato reazioni e accese polemiche inle dichiarazioni di sabato scorso a Democracy Tv deldella Difesa ed ex capo di stato maggiore Moshe, secondo cui il Paese ha portato avanti una “” nel nord della Striscia di, respingendo inoltre la definizione dell’l’Idf come “esercito più morale del mondo” a causa “dell’interferenza dei politici, che stanno corrompendo l’esercito”. Yaalon, intervistato da Channel 12 due giorni fa, ha detto che non si scuserà per i suoi commenti e anzi ha rincarato: “La mia valutazione diè accurata, dato che i ministri del governo parlano di come la Striscia sarà ripulita dagli arabi“.