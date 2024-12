Anteprima24.it - Intervento pilota al “Frangipane” per insufficenza valvola mitriale

Tempo di lettura: 3 minutiUn’arma in più per il trattamento dei pazienti con insufficienza dellamitrale. Al P.O. “-Bellizzi” primodi riparazione via catetere con dispositivo di nuova generazione nel trattamento per via percutanea di questa patologia.Nel Centro di Cardiologia Interventistica, realizzato dal Direttore Generale dell’ASL di Avellino, Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, per la prima volta in un ospedale pubblico in Campania, l’équipe di Cardiologi Interventisti ed Ecocardiografisti, guidata dal Dott. Vittorio Ambrosini, Direttore del Reparto di Cardiologia, con la supervisione della Dott.ssa N. Brambilla del gruppo San Donato di Milano, ha effettuato una procedura di riparazione via catetere dellamitrale con il dispositivo PASCAL Precision (dell’azienda Edwards Lifesciences), che rappresenta la più recente tecnologia ad oggi disponibile.