Il Volo, il nuovo singolo del trio è Tra le onde

Ilannuncia Tra le, ildisponibile da oggi in presave e che accompagna il tour nei palazzettiDopo la release di Ad Astra (International Edition) – la nuova versione internazionale dell’ultimo progetto discografico, arricchita da cinque nuove tracce tra cui Capolavoro (English Version) – Ilannuncia Tra le, ildisponibile da oggi in presave e dal 6 dicembre in radio e su tutte le piattaforme digitali per Epic Records/Sony Music Italy.Tra le– scritto da Stefano Marletta e Michael Tenisci e prodotto da Michael Tenisci e E.D.D. – ci trascina fin dalle prime note in un’atmosfera sognante attraverso un’intima base al pianoforte che ricorda l’abbraccio di un mare tranquillo. L’intensità cresce a mano a mano con l’aggiunta degli archi che si innalzano comein tempesta, fino a esplodere nel ritornello dove le voci di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si intrecciano creando un’armonia perfetta.