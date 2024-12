Iodonna.it - Fra sei cantanti in gari anche due ex volti di "X Factor": Vale LP e Angelica Bove

Leggi su Iodonna.it

Ultimo appuntamento – questa sera alle 22.45 su Rai 2 – con le qualificazioni per Sanremo Giovani 2024, condotto da Alessandro Cattelan. Dopo aver selezionato i primi 9 semifinalisti (Alex Wyse, Arianna Rozzo, Bosnia, Grelmos, Mazzariello, Mew, Selmi, Settembre e Tancredi), sei nuovi artisti sono pronti a scendere in campo per contendersi, attraverso il meccanismo della sfida diretta, gli ultimi 3 posti per la semifinale del 10 dicembre, che andrà sempre in onda in seconda serata su Rai 2 e in simulcast su Rai Radio2. Tra lacrime e risate: le reazioni deiannunciati al Festival di Sanremo 2025 X Leggi› Sanremo 2025, tutti iin gara: Carlo Conti ha svelato i nomi dei 30 Big Sanremo Giovani 2024 su Rai 2: i seiin gara oggi 2 dicembreDea CulpaNata a Bergamo il 30 aprile 1999, Dea Culpa (all’anagrafe Alessia Gerardi) ha legato indissolubilmente la sua vita alla musica.