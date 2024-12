Tpi.it - Filippo Turetta condannato all’ergastolo per il femminicidio di Giulia, le prime parole di Gino Cecchettin: “Oggi abbiamo perso tutti”

: “”“”: sono lepronunciate dasubito dopo la sentenza che haper l’omicidio della figlia.“, come società. Nessuno mi ridarà indietro, non sono né più sollevato né più triste rispetto a ieri. È chiaro che è stata fatta giustizia, ma dovremmo fare di più come esseri umani. E la violenza di genere va combattuta con la prevenzione, non con le pene. Come essere umano mi sento sconfitto, come papà non è cambiato niente rispetto a ieri o a un anno fa” ha dichiarato il papà della 22enne uccisa dal suo ex fidanzato.ha poi aggiunto: “Non è questa la sede per onorare la memoria diera una tappa dovuta per rispettare le leggi che ci siamo dati come società civile.