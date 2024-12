Sport.periodicodaily.com - Euro Under21: il sorteggio dei gironi

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Si è tenuto ildeidella fase finale diche si svolgerà in Slovacchia dall’11 al 28 giugno 2025. Urna non proprio benevola per l’Italia che sfiderà i vice campioni d’pa della Spagna, i padroni di casa della Slovacchia e la Romania.: I QUATTROGRUPPO A: Italia, Spagna, Slovacchia, RomaniaGRUPPO B: Repubblica Ceca, Inghilterra, Germania, SloveniaGRUPPO C: Portogallo, Francia, Georgia, PoloniaGRUPPO D: Finlandia, Paesi Bassi, Ucraina, Danimarca Le prime due classificate di ogni girone accederanno ai quarti di finale. Qualora due o più di esse si classifichino con gli stessi punti, saranno alcuni criteri a stabilire quale passerà il turno: punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, reti segnate negli scontri diretti, differenza reti nel girone, reti segnate nel girone, classifica fairplay.