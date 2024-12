Lanazione.it - Estra, quante volate perse. Da Paschall l’unico sorriso

Leggi su Lanazione.it

Chi vince festeggia, chi perde spiega direbbe Julio Velasco ed infatti eccoci qui a spiegare l’ennesima sconfitta dell’arrivata nei minuti finali così com’era accaduto contro Sassari e Trento. Dove non c’è niente da spiegare, o meglio, poco è sulla prova di Eric. L’ala di New York contro Treviso ha messo a referto 23 punti in 26 minuti di gioco con 4/6 da 2 punti, 5/7 da 3 punti. Era chiaro ai più che il suo fosse solo un problema di condizione fisica perché il talento, grandissimo, non è mai stato messo in discussione. Aper mettere in scena una simile prestazione è stato sufficiente essere forse al 30 o 40 per cento della condizione e questo non può che far ben sperare e soprattutto lasciare immaginare cosa possa fare quando salirà ancora di condizione. Contro Treviso a tratti è stato immarcabile, chirurgico nelle conclusioni e presente nei momenti che contavano.