Ecco cosa rischiano le donne in Iran con la nuova legge sul velo obbligatorio

Multe salatissime, il rischio dell’esclusione dai servizi pubblici e la minaccia del carcere o di subire decine di frustrate. Lasul “e la castità” che entrerà in vigore il 13 dicembre prossimo pone nuovi rischi per le, intenzionate a non rispettare il rigido codice di abbigliamentoin vigore dal 1980 nella Repubblica islamica.Il testo integrale dei 74 articoli di, divisi in cinque diversi capitoli, è stato pubblicato lo scorso 30 novembre dalle autoritàiane, che dopo due anni di proteste per l’uccisione della giovane Mahsa Amini stabiliscono così un nuovo e più stringente quadro normativo per le modalità di vestiario femminile. In particolare, oltre a coprire il capo (e i capelli) con un, sono vietati “indumenti succinti o attillati, che mostrano parti del corpo più in basso del collo, sopra le caviglie o sopra gli avambracci”, sia in pubblico che online.