Quotidiano.net - Dopo le dimissioni di Tavares. Stellantis sprofonda in Borsa. Meloni: difendiamo gli operai

Il giornol’addio di Carlos(che più che un divorzio consensuale appare come un dimissionamento), sono i mercati e i numeri a dare il segno del terremoto al vertice di: il titolo parte male e finisce a meno 6,3% alladi Milano,essere sceso fino al 9-10%. E, come non bastasse, le vendite di novembre fanno registrare un meno 24,6%. E, dunque, mentre tutta la politica e il sindacato evoca un radicale cambio di passo, mette nel mirino la possibile liquidazione da 100 milioni del top manager e chiede al presidente del gruppo John Elkann non solo di presentarsi in Parlamento, ma di essere presente ai tavoli (con le opposizioni che vogliono che scenda in campo direttamente Giorgia), per ora non bastano certo le parole dell’erede degli Agnelli a rassicurare lavoratori, sindacati, mercati e forze politiche.