Quotidiano.net - Crociere, in Europa generano 55 mld e 400 mila posti di lavoro

Leggi su Quotidiano.net

Oltre 55 miliardi di euro, per la precisione 55,3, e 400di: è quanto genera la filiera delleinsecondo il rapporto "Made in Europe" diffuso oggi da Clia, l'associazione internazionale delle compagnie crocieristiche. L'Italia pesa per 14,7 miliardi, circa un quarto, e quasi 100di. Secondo lo studio, la crocieristica rappresenta l'80% del valore degli ordini di navi commerciali per i cantieri europei e coinvolge aziende europee in tutta la catena del valore, dai fornitori delle piastre d'acciaio per lo scafo alle attrezzature di bordo ad alta tecnologia, fino all'allestimento degli interni. E nei prossimi 12 anni verranno costruite nei cantieri europei 72 delle 76 nuove navi da crociera del mondo (il 97%) di cui 40 solo in Italia (52,6%), con un investimento complessivo di 57 miliardi di euro.