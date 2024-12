Sport.quotidiano.net - Ciclismo, l'UAE Team Emirates crede in Ayuso: "Può vincere un Grande Giro"

Roma, 3 dicembre 2024 - L'idea c'è, ma tutto dipenderà dai piani di Tadej Pogacar, il faro dell'UAE: il direttore sportivo Joxean Fernandez Matxin, al netto del diktat dello sloveno,in Juanal punto da vederlo come il vincitore di unnel 2025. Magari proprio deld'Italia. Le dichiarazioni di Matxin La benedizione al proprio pupillo arriva tramite i microfoni di Eurosport. "Juan ha già dimostrato di cosa è capace di fare, arrivando terzo alla Vuelta nel 2022 e lottando sempre con i migliori. Ha unpotenziale, un carattere forte e sta lavorando sodo: sono convinto che l'anno prossimo lo vedremo". Sicuramente nelle parole dello spagnolo Matxin si legge tanta stima per il proprio connazionale, ma non sempre le cose sono andate così.