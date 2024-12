Inter-news.it - Calendario Inter: 23 partite fissate in 100 giorni ma possono diventare 27!

Si torna a parlare di calcio giocato dopo la paura di Firenze ma ilin casanon è certo amico in questo lungo periodo no-stop. La prossima sosta è talmente lontana che sembra assurdo giocare dalle ventiré alle ventisettein cento. Eppure ora è cosìMILANO – La sospensione di Fiorentina-per emergenza medica con conseguente rinvio a data da destinarsi riapre diversi dibattiti. Quelli più seri – legati ai controlli e ai soccorsi – e quelli meno seri. Tra questi c’è il discorso legato alsempre più fitto di impegni. E l’impossibilità di trovare una data per recuperare l’ennesima partita di Serie A rinviata. Si gioca troppo? Proposte? Soluzioni? Ora il “caso” Fiorentina-, in qualche modo, farà scuola in Italia.Stadio “Artemio Firenze” di Firenze in occasione di Fiorentina-in Serie A (Photo by Sandro Caramazza/-News.