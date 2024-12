Sport.quotidiano.net - Basket, niente da fare per la IES Pisa, con la capolista Valdera, in Divisione Regionale 2

, 3 dicembre 2024 – Terza sconfitta consecutiva per la IES Sport, in casa con la, nell’ottava giornata di2. Gli uomini di coach Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, hanno lottato punto a punto con gli avversari, per poi cedere di schianto nei minuti conclusivi. LA CRONACA – Contro una IES che poteva schierare nuovamente Villani e Raimo, ben disposta in difesa, con buone soluzioni e un ottimo gioco offensivo, la, partita contratta, ha stentato nel primo quarto (16-14), ha preso il comando al riposo (26-34), per poi essere nuovamente raggiunta dai ragazzi di Campani, che hanno terminato il terzo periodo in sostanziale parità (49-50). A metà dell’ultimo quarto, la IES ha avuto qualche sbavatura in difesa, ha sbagliato qualcosa di troppo in attacco ene ha approfittato, per scavare il solco ne ha decretato il largo successo finale.