Lortica.it - Arezzo 1 – Entella 1: la pagella di Cesare Fracassi

Leggi su Lortica.it

Trombini 6,5Attento e sicuro nelle uscite, trasmette tranquillità alla retroguardia. Non ha responsabilità sul gol subito.Montini 6Prestazione sufficiente, ma senza particolari spunti. Si limita al compitino.Chiosa 6,5Leader della difesa, guida il reparto con autorità. Bravo nei contrasti e nelle palle alte.Gigli 6Non commette errori evidenti, ma manca un po’ di incisività nelle letture difensive.Righetti 6Prova discreta sulla fascia, anche se poteva essere più propositivo in fase offensiva.Renzi 6,5Generoso e attento in copertura, contribuisce alla fase di interdizione.Santoro 6,5Ottima prova in mezzo al campo: recupera palloni e distribuisce con precisione.Damiani 6,5Cervello del centrocampo, illumina con passaggi intelligenti e mette in difficoltà l’.Guccione 7Il migliore in campo: firma il gol del vantaggio e lotta su ogni pallone.