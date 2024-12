Biccy.it - Alessia Marcuzzi condurrà la nuova edizione di Carramba Che Sorpresa

Lo scorso marzo, in tempi non sospetti, Davide Maggio aveva svelato che la Rai stava lavorando al ritorno diChe, il programma disegnato su Raffaella Carrà e ispirato a Surprise Surprise, format britannico degli anni ’80. Inizialmente l’idea era quello di realizzarlo per il sabato sera di Rai1 e affidarlo a Barbara d’Urso.“L’AD Rai, Roberto Sergio, ha chiuso le porte al suo rientro in Rai ma in realtà un progetto per Barbara d’Urso sembrerebbe girare tra le scrivanie del settimo piano di Viale Mazzini” – ha riportato così Davide Maggio – “Non potevamo non anticiparvelo in assoluta anteprima. Il progetto è di quelli ambiziosi e vedrebbe l’ex condutrice Mediaset al timone del sabato sera di Rai 1 con una sorta diChe, con la produzione di Fremantle. Si tratterebbe di una rentrée in grande stile che vedrebbe l’ex conduttrice Mediaset sfidarsi frontalmente con Maria De Filippi che, da anni, è al timone del prime time più prestigioso di Canale 5 per l’intera stagione, con Tu Si Que Vales prima e C’è Posta Per Te poi.