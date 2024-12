Oasport.it - A che ora vedere Sinner in tv ai Supertennis Awards: programma, canale, streaming

Dopo aver dominato le ATP Finals di Torino e trascinato l’Italia alla conquista della seconda Coppa Davis consecutiva in quel di Malaga, Janniksi sta godendo dei giorni di riposo in attesa di cominciare effettivamente la preparazione verso il 2025 a partire dal 9 dicembre in quel di Dubai (dove trascorrerà circa due settimane).Il numero uno del ranking ATP, prima di presenziare questo weekend ad Abu Dhabi in occasione dell’ultima tappa del Mondiale di Formula Uno, per la partnership con il Circus, dovrebbe prendere parte domani al Galà FITP per i premi annuali della Federazione italiana. Il 23enne altoatesino vincerà sicuramente il riconoscimento di miglior giocatore del 2024 ed è in lizza anche per quello di “impresa dell’anno”.Pernuovamente in azione Jannik in un match ufficiale, bisognerà attendere gli Australian Open indal 12 al 26 gennaio.