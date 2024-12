Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: chi è la ragazza frequentata da Alessio Pecorelli fuori dal programma

, tronista di, è finito sotto i riflettori dopo la diffusione di un video che lo ritrae in un locale di Roma in compagnia di una misteriosabionda. La situazione è esplosa durante una recente puntata del, dove Maria De Filippi ha mostrato le immagini che hanno scatenato le polemiche e suscitato l’intervento di Giulio Raselli, ex tronista del dating show, che ha criticato duramente il comportamento di: le immagini che incastranoNel video mostrato in studio,è stato ripreso in diversi locali romani insieme a unabionda che, secondo quanto rivelato dal tronista, sarebbe una sua amica di lunga data. In puntata,ha cercato di giustificarsi, spiegando che si trovava in compagnia di familiari e amici, e ha negato di conoscere personalmente lapresente nelle immagini.