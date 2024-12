Panorama.it - Transizione ecologica, una scelta di competitività sostenibile

“Guardiamo al 2035 con un Piano che coniuga generazione di valore, decarbonizzazione, innovazione e contributo all’autonomia energetica del Paese. Sono scelte strategiche che indirizzano i nostri business e trovano conferma nel Rapporto Draghi per il rilancio della competitivita? europea. La nostra visione di lungo periodo ci ha consentito di essere solidi di fronte alle incertezze geopolitiche ed economiche di questa fase storica, e di ottenere ottimi risultati, superiori alle previsioni. Per questa ragione abbiamo potuto fare nuovi investimenti anticipando cantieri e rivedendo al rialzo i dividendi per i nostri investitori”: e? cosi? che l’ad di A2A Renato Mazzoncini presenta l’aggiornamento del Piano Strategico della societa?. Il Gruppo e? il primo player in Italia nell’ambito dell’economia circolare e il secondo operatore energetico nazionale: quotato in Borsa, con oltre 13mila dipendenti, e? impegnato a realizzare infrastrutture sui territori per promuovere la crescitadel Paese, garantendo l’eccellenza delle proprie performance operative attraverso continui investimenti in ricerca, innovazione e digitalizzazione.