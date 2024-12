Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-12-2024 ore 10:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Da oggi sono tornati a viaggiare regolarmente tram sulle linee 238 il servizio su binario è tornato alla normalità mentre per le altre linee tram gli utenti dovranno aspettare il 20 gennaio il servizio sostitutivo con bus lo ricordiamo è stato avviato in contemporanea con uno dei cantieri di manutenzione più importanti del settore del trasporto pubblicono Ovvero la documento della deposito di Porta Maggiore che a breve dovrà ospitare i nuovi tram in arrivo in città e lunghi 33 m restando in tema tram sono terminati i lavori di riqualificazione della fermata Colosseo orale due banchine sono più ampie sono state eliminate anche le barriere architettoniche i lavori a cura diservizi mobilità erano partiti a metà ottobre dettagli sumobilita.