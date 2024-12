Biccy.it - Televoto Grande Fratello: preferito tra Javier, Giglio, Stefano e Federica, cosa dicono i sondaggi

Martedì scorso durante l’ultima puntata del, subito dopo le nomination Alfonso Signorini ha aperto ilche eleggerà ildella settimana. Il concorrente che otterrà più voti sarà immune dalle nomination di stasera. A contendersi l’immunità questa volta ci sonoMartinez,Petagna, Lucae l’ultimo arrivato,Tediosi. I telespettatori del GF dovranno rispondere alla domanda ‘chi vuoi salvare’ (qui per esprimere la vostra preferenza). Le varie fazioni si sono già organizzate per convogliare i voti su due gieffini in particolare,, molto probabilmente il vincitore delsarà uno tra loro due.del.Stando aisu forum, siti e pagine social, il gieffino più votato (con ampio margine) èMartinez, seguito da LucaTediosi, chiude la classificaPetagna.