Ilfattoquotidiano.it - “Stalking a Sophie Codegoni”, i pm fanno ricorso contro la scarcerazione di Basciano: “Vada ai domiciliari”

La Procura di Milano ha presentatoal Tribunale del Riesameladi Alessandro, il 35enne dj arrestato il 21 novembre – e liberato appena 48 ore dopo – con l’accusa diai danni dell’ex fidanzata, l’influencer 23enne, in seguito a una querela presentata da quest’ultima. Dopo l’interrogatorio di garanzia, la gip Anna Magelli aveva ritirato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per mancanza di gravi indizi di colpevolezza, sulla base delle chat e dei documenti prodotti dal difensore di, Leonardo D’Erasmo. I pm però hanno impugnato la decisione al Riesame, chiedendo di sottoporre l’indagato agli arresti.Nell’ordinanza con cui aveva scarcerato, la gip Magelli aveva definito “poco credibile chevivesse in costante stato di ansia e di paura“: dalle conversazioni tra i due, anzi, emergeva “un rapporto sereno“.