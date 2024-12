Anteprima24.it - Serie C, stasera si chiude il 17esimo turno: grande attesa per Monopoli-Avellino

Tempo di lettura: 2 minutiSicon le ultime due gare in programma ildi campionato nel girone C diC. Fari puntati sudove i padroni di casa ospiteranno l’in uno scontro diretto che potrebbe permettere ai pugliesi di portarsi a -3 dalla capolista Benevento. Nell’altra gara, in palio punti importanti tra Sorrento e Giugliano: chi vince arriva al quarto posto quando mancano due turni alla fine del girone di andata. GIRONE C – 17esima giornataBenevento-Audace Cerignola 1-158? Visentin aut. (B), 62’ Jallow (A)Foggia-Crotone 1-116’ Murano (F), 19’ Oviszach (C)Latina-Picerno 2-06’ Ndoj (L), 45’ Di Renzo (L)Team Altamura-Trapani 2-133’ Simone (TE), 65’ Rolando (TE), 66’ Fall (TR)Catania-Cavese 1-126? Stoppa rig., (CAT), 74? Fella (CAV)Casertana-Potenza 0-0Juventus Next Gen-Taranto 2-110? Semedo (J), 35? Macca (J), 78’ De Santis (T)Turris-ACR Messina 1-26? Casarini (T), 22? Cocetta aut.