Schumacher ricatto choc alla famiglia | 15 milioni o pubblichiamo tutto

L’ex campione tedesco è stato preso di mira da chi non ha alcuna intenzione di voler rispettare la sua volontà di riservatezzaOgni tanto, purtroppo, bisogna fare i conti con sciacalli. Eh no, non si parla di animali nel senso proprio del termine, ma di quelle persone, ammesso che così si possano definire, che tentano di trarre vantaggio dalle tragedie. Non è la prima volta, non sarà l’ultima. Questa ha visto coinvolta ladi Michael, il sette volte campione del mondo di Formula 1, a quasi undici anni di distanza dal drammatico incidente sugli sci che ha cambiato per sempre la sua vita.: “15” (Ansa Foto) – Cityrumors.itIl dramma di “Schumy” risale al 29 dicembre 2013, quando, durante una vacanza a Méribel, in Francia, rimase vittima di una caduta sugli sci.