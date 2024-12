Agi.it - Rubati due cuccioli dal canile di Muratella a Roma. L'assessore "Rafforzeremo la vigilanza"

AGI - Sono scomparsi duedalno della. A darne notizia sui social è la garante degli animali, Patrizia Prestipino che racconta "Una vicenda davvero triste, subito denunciata dalle associazioni che fa emergere delle evidenti lacune nelle attività di sorveglianza da parte di chi dovrebbe prendersi cura a 360 gradi e h24 dei cani e gatti presenti". Gli animali erano pronti per un'adozione nei prossimi giorni, ma avvisa la garante sono già microchippati. Sulla vicenda è intervenuta anche l'all'Ambiente diCapitale, Sabrina Alfonsi, che in una nota esprime "sdegno" per quanto accaduto. "Si tratta di un episodio grave, che va ad aggiungersi ad altri simili accaduti negli ultimi mesi, sui quali è nostra ferma intenzione fare piena luce”. “Come primo atto – aggiunge l'assessora – è stata presentata una denuncia per furto ai carabinieri della stazione del Trullo, grazie alla quale ci auguriamo di cuore di poter presto ritrovare i, che risultano regolarmente microchippati.