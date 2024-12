Quotidiano.net - Recurrent. Energy, una pipeline da un miliardo in Italia

"CREDIAMO nel mercatono e siamo convinti di continuare il nostro piano di investimenti nel lungo periodo".– piattaforma di sviluppo, proprietà e gestione di progetti di stoccaggio di energia ed energia solare –, assieme al general manager per l’Filippo Ricci (nella foto-), scommette sul nostro Paese.è controllata da Canadian Solar Inc per l’80%, mentre il restante 20% è stato recentemente acquisito dal fondo BlackRock, uno dei più importanti asset manager e uno dei principali fornitori di servizi di gestione degli investimenti al mondo. "Siamo una realtà globale, presente in 30 paesi, in 6 continenti, con unatotale di 29 GWp di fotovoltaico, di cui 1.6 GWh in operation e 64 GWh di accumulo, di cui 1 GWh in operation, con l’obiettivo di continuare il nostro percorso di crescita", racconta Filippo Ricci che, con esperienza decennale nel settore delle energie rinnovabili, ha ricoperto il ruolo, dapprima, di M&A director Emea di Canadian Solar e, successivamente, di country director Italy di