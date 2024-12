Secoloditalia.it - Rdc, buco nero infinito per colpa dei “geni” grillini: nuova truffa di imprenditori e giocatori d’azzardo

Leggi su Secoloditalia.it

retata. I danni erariali da reddito di cittadinanza non finiscono mai. Stavolta a stanare i furbetti della misura grillina sono stati i finanzieri del comando provinciale di Varese che hanno individuato diversi casi di illecita percezione da parte di persone residenti in provincia e nei limitrofi comuni di Luino, Cantello, Gallarate, Busto Arsizio e Saronno. In totale sono state denunciate 29 persone. Erano tutte persone benestanti. In un caso, “un imprenditore, socio unico e amministratore di una srl nel settore dell’edilizia, attraverso artifizi contabili, ha omesso di dichiarare redditi pur di mantenere l’erogazione della misura”.puntata di una tragedia (economica) i cui strascichi continuano a funestare le casse dello Stato.RdC: comevanoe ammistratori di srl in provincia di VareseTra i percettori del rdc ancheincalliti dai conti floridi.