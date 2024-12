Lanazione.it - Prosegue la risalita del Montecatini. Successo col Viaccia nel segno di Casini

V.0 VALDINIEVOLE: Gega,, Lucchesi (44’ st Torracchi), Fioretti, Fanti, Ghimenti, Minardi (39’ st Rus), Isola, Ba, Rosati (39’ st Francesconi), Attinasi (19’ st Shiqeri). A disp. Baldi, Conti, Musteqia, Del Sarto, Rugiati. All. Fabbri.: Cecconi, Guerci (26’ st Vannucci), Bashcimi, Sforzi, Torcasso (30’ st Tomberli), Ferroni, Baldi (20 st Nocentini), Bartolozzi, Ridolfi (16’ st Virdo), Rozzi, Michelozzi (33’ st Melani). A disp. Oliva, Aierlo, Bacarella. All. Giugni. Arbitro: Bolognesi di Siena. Marcatore: 26’ st. Note: ammonio Torcasso. Angoli 5-4 per il. Il Valdinievolesi porta a casa tre punti importanti per la classifica dopo una gara equilibrata con i pratesi delche forse possono recriminare di più.