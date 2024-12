Anteprima24.it - Premio di Laurea ‘Urbani Tartufi’: vincono due studentesse sannite

Tempo di lettura: 2 minutiDalila Coppola e Ilaria Ruotolo sono le vincitrici ex aequo della quarta edizione deldi“Urbani Tartufi”, iniziativa promossa dalla Unione Imprese Centenarie Italiane in collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e inserita nelle celebrazioni di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024.Entrambe iscritte al corso di Economia e Management delle Imprese dell’Università degli Studi del Sannio con relatore il Prof. Angelo Riviezzo, riceveranno ilvenerdì 6 dicembre in occasione dell’eventoCentum in programma a partire dalle ore 15 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.Dalila Coppola è autrice di una tesi dal titolo “La strategia di Heritage Marketing nelle imprese longeve: il caso del Torronificio Federico di Iorio” mentre Ilaria Ruotolo ha presentato un lavoro di tesi dal titolo “Strategie di valorizzazione del Corporate Heritage: il caso Idal Srl”.