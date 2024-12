Ostia i Campionati Italiani di Grappling e Pancrazio al PalaPellicone | tutti i risultati

Leggi su Ilfaroonline.it

– E’ stato un lungo ed intenso fine settimana di gare aldiLido. Le luci si sono accese sulle materassine lidensi in occasione deidie di. Due sport antichi di grande tradizione.In competizione, le categorie Senior e Giovanili.Numerose le emozioni vissute e le medaglie assegnate.I– Fonte Fijlkam/fijlkam.itLe gare del 30 novembre Nella classifica a squadre diha dominato il Luta Livre Italia con 835 punti, che si è posizionata prima in classifica, seguita dall’Aeterna Jiu Jitsu con 245 punti e dalla Flow con 168.Guarda quiindividuali.Per quanto riguarda la Coppa Italia di lotta libera, invece, tra gli Over 17 ha dominato il Gruppo Lottatori Livornesi con 57 punti, seguito dai Vigili del Fuoco Pisa con 29 e dal Palomba Club con 25.