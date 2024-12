Unlimitednews.it - Moratti “Ue recuperi competitività, sì alla difesa comune”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ positivo che l’Europa si sia data un governo”, ma ora bisogna affrontare due temi urgenti come “lae le politiche commerciali”. Lo ha detto Letizia, europarlamentare e presidente della Consulta nazionale di Forza Italia, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano” dell’agenzia Italpress. “Sullaè importantissimo avviare davvero un percorso che ci porti a una, mettendo insieme le forze. Sicuramente potremmo razionalizzare anche la spesa e gli investimenti attuali”, ha sottolineato. “Sono favorevole, che significa innanzitutto mettere a fattorle proprie competenze, ma anche fare joint venture: l’80% degli acquisti inlo facciamo fuori dall’Europa, solo fare acquisti comuni in Europa porterebbe un grandissimo vantaggio.