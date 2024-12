Mariotto | Nessuna fuga da Ballando con le stelle

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – ‘”da ‘con le’, ho solo salvato una situazione di pericolo della maison, che dirigo, e il lavoro di 6 mesi”. Guillermo, stilista e storico giurato di ‘con le’, all’Adnkronos disinnesca il caso che lo ha coinvolto sabato sera, nella puntata dicon le, durante l’esibizione di Luca Barbareschi, ha lasciato il teatro senza fare ritorno. “Non ho mai fatto un’assenza in tv, ho sempre partecipato al programma anche con la febbre, mai inviato cartonati, come avevano fatti alcuni della giuria in passato”, dice dall’aereo che lo condurrà stasera a Riad per un’importante cerimonia. “Stamattina ho inviato a Giancarlo De Andreis una canzone di Cocciante, ‘Un buco nel cuore’, De Andreis (capo autore di ‘’ ndr) mi ha risposto con un’altra hit di Renato Zero ‘La pace sia con te’.