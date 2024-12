Thesocialpost.it - Mantova, l’auto prende il rondò e schizza fuoristrada. Morto un passeggero di 33 anni. Ubriaco il conducente

Incidente mortale nella notte tra venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre tra Dosolo e Viadana, nelno. Una Renault Clio, guidata da un 22enne di origine indiana, è uscita di strada mentre affrontava una rotonda, finendo in un campo vicino alla carreggiata. Lo schianto è stato fatale per undi 33, anch’egli di origine indiana.Leggi anche: Francesco Damiani, l’ultimo messaggio prima dello schianto a 19: “Sta correndo come un matto”La dinamica dell’incidentesi è schiantata contro i cordoli della rotonda prima di essere sbalzata fuori strada. L’impatto non ha lasciato scampo alsul colpo. I soccorsi, intervenuti immediatamente, non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Il, invece, è rimasto ferito in modo lieve.Sottoposto all’etilometro, il 22enne aveva un tasso alcolemico di 2,84 grammi per litro, quasi sei volte oltre il limite consentito dalla legge.