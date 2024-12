Ilrestodelcarlino.it - Le pagelle De Laurentis il leader che mancava

De8,5 Forse questa squadra ha trovato il. Atteggiamento forte in campo e anche in panchina. Il tutto all’interno di una gara che lo ha visto sempre presente non solo nell’area dei 3 secondi. Perché ha sporcato palle e rifilato stoppate. Ha incitato anche il pubblico. Per una serie di fattori il migliore in campo. Chiude Decon 2 su 5 da sotto e 1 su 2 dalla distanza e anche 9 rimbalzi presi. Maretto 6,5 Tonico in difesa dove spende 4 falli. Ma ha ritrovato fiducia andando a giocare con intelligenza in post basso quando a marcarlo era uno più basso di lui. Buona gara per l’argentino che chiude con 2 su 2 da sotto e 1 su 2 da fuori. Parrillo 7 Il classico mastino attrezzato per azzannare alle caviglie: ha messo a tacere De Nicolao uno dei pochi che faceva danni dalla distanza.