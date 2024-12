Gamberorosso.it - "La vera forza di una trattoria? Non avere il menu". Il nuovo corso dello chef Salvatore Tassa

Leggi su Gamberorosso.it

«La tradizione ha bisogno del racconto perché con la narrazione si sposta la tradizione in avanti».è un'araba fenice, rinasce ogni volta dalle sue ceneri, cambia veste, ma rimane sempre lo stesso cuoco tutto istinto e riflessione che ha rinnovato dal profondo la cucina italiana, trasformando una semplice cipolla in una regina della tavola - piatto simbolo della moderna cucina d'autore che ha ispirato schiere di cuochi - in tempi in cui l'alta ristorazione parlava il linguaggio dei prodotti di lusso, o decidendo prima di molti altri che la cucina poteva svincolarsi dal giogo di strumenti e tecnologie, investendo su un faccia a faccia tra l'uomo e la materia, il gesto, il fuoco, l'autenticità. La nuova rotta lo ha portato a guardare con sempre più interesse alla, facendo apparentemente un passo indietro, che a pensarci bene sembra più una rincorsa per andare incontro a un altro modi ristorazione con l'idea che l'avanguardia può tradursi in molti modi diversi.