Iodonna.it - La giornata è dedicata soprattutto alle offerte in ambito tecnologico

Leggi su Iodonna.it

Segue a ruota il Black Friday, ma a differenza del “venerdì nero”, il Cyber Monday è lain. Per 24 ore, e-shop e marketplace si sfidano a colpi di promozioni e codici sconto per offrire il meglio della tecnologia a prezzi stracciati. Pc, televisori di ultima generazione, lavatrici super accessoriate, console gioco per divertirsi con gli amici, la lista è infinita. Albero di Natale 2024: nuove tendenze, colori e idee creative per decorarlo con stile X Cyber Monday, gli acquisti tecnologici super scontatiIl Cyber Monday è diventato un evento di shopping online di rilevanza globale, offrendo ai consumatori la possibilità di acquistare una vasta gamma di prodotti a prezzi scontati.