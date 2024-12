Quotidiano.net - Italian Pum, lo smalto color porpora scuro che si ispira a un antico frutto italiano

Roma, 2 dicembre 2024 – Dopo il successo del Black Cherry con le sue calde sfumature autunnali, è tempo di virare verso tonalità più fredde e intense. Con l’arrivo di dicembre, la manicure di tendenza si arricchisce di sfumature profonde e glaciali: è il momento dell’Plum, il nuovo protagonista delle unghie invernali. Chee è l’Plum Identificato da Pantone come una delle tonalità più in voga della stagione, l’Plum è una perfetta fusione tra bordeaux, viola e melanzana, con accenti ramati che lo rendono unico. Questa nuance intensa prendezione dal “ramassin di Saluzzo”, una varietà di susina tipica del Piemonte sud-occidentale, nota per i suoi toni ricchi e magnetici. L’azienda statunitense che si occupa di catalogare ii per tecniche e grafiche descrive l’Plum come un “e profondo, capace di sprigionare un’energia magica”, ideale, dunque, per chi cerca una manicure sofisticata e moderna come la pop star americana Gracie Abrams, che ha sfoggiato questa tonalità in un post su Instagram.