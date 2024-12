Ilfattoquotidiano.it - I Paesi produttori di petrolio hanno affossato il trattato globale per la riduzione dell’inquinamento da plastica

Dopo una settimana di negoziati, idifanno slittare l’accordo per unlegalmente vincolante per ridurre l’inquinamento da. La quinta sessione del Comitato Intergovernativo di Negoziazione (INC5) per ilsi è conclusa a Busan, in Corea del Sud, e ha rimandato al 2025 l’ultimo round negoziale per raggiungere un accordo. Nonostante la maggior parte dei governi abbia richiesto l’inclusione delle misure ambiziose che la scienza ritiene necessarie a fermare l’inquinamento da. Oltre 100 nazioni, infatti, guidate da Panama,sostenuto l’introduzione di limiti alla produzione diper affrontare efficacemente la crisi ambientale. Al contrario, un gruppo ristretto di grandidi, tra cui Arabia Saudita e Russia, si è opposto a tali restrizioni, preferendo focalizzarsi in maniera strumentale sulla gestione dei rifiuti plastici.