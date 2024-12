I giocatori dell’Inter hanno subito detto no alla ripresa della gara | la ricostruzione

Leggi su Ilnerazzurro.it

Sembra la solita domenica. Arrivi allo stadio. Cerchi la concentrazione. Ti riscaldi. Rientri in spogliatoio per gli ultimi preparativi e l’abbraccio con i compagni. Scendi in campo. Fischia l’arbitro e sei pronto a dare tutto quello che hai, consapevole che, a prescindere da come finirà, avrai fatto ciò che più ti fa sentire vivo al mondo. Ma poi, le cose non sempre vanno come le immagini e, in men che non si dica, sei trasportato in un’altra dimensione, quella governata da paura e impotenza. Paura ed impotenza che al momento dell’episodio che ha visto protagonista Boveprovato tutti in campo e, come riportato dGazzetta dello Sport, questo è poi perdurato a lungo dopo l’abbandono del terreno di gioco, anche in casa Inter.Fiorentina-Inter: ladei minuti successivi“Come un incubo.