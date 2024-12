Movieplayer.it - Harry Potter: alcuni buchi nella trama continuano a far discutere i fan ancora oggi

Leggi su Movieplayer.it

Sempre viva la conversazione tra i fan diriguardo ai passaggi dellachea sollevare dubbi ad anni di distanza dalla fine del franchise. Sono passati 17 anni dalla fine della saga letteraria di J.K. Rowling e 13 anni dall'ultimo adattamento cinematografico di. Eppure la storia del maghetto occhialuto e dei suoi amici è entrata talmente a fondo nell'immaginario collettivo da fari fan riguardo ad. A differenza di altri franchise, J.K. Rowling e Warner Bros. sono stati cauti nello sfruttamento dei romanzi dando vita a una trilogia prequel, Animali fantastici, interrotta per varie problematiche di immagine e per l'emorragia di pubblico, e a una serie reboot attualmente in preparazione. Eppure l'interesse dei fan nei .