Lettera43.it - Fiorentina-Inter, quando si gioca? Le possibili date del recupero

Leggi su Lettera43.it

Mentre arrivano notizie positive dall’ospedale di Careggi sulle condizioni di Edoardo Bove, si inizia a riflettere sulledeldi, match della 14esima giornata fermo al 17’ del primo tempo. Si partirà dallo 0-0 con 73 minuti piùdare. Difficile che le due squadre torneranno sul campo dell’Artemio Franchi prima di febbraio, in quanto il calendario non lascia molte finestre aperte, come nel caso di Bologna-Milan rinviata per maltempo. In teoria, la prima data utile sarebbe a gennaio, la settimana dopo la Supercoppa di Riyad che impegnerà i nerazzurri in Arabia. Considerato il viaggio di rientro, è plausibile che l’ipotesi venga scartata e si andrà a mese successivo. Ecco che dunque si potrebbere il 12 o il 19 febbraio, ma molto dipenderà dal cammino europeo delle due.