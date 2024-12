Sport.quotidiano.net - Fgl-Zuma, grande sorriso. Un successo importante

Fgl-Castelfranco 3 Bam Mondovì 1 FGL-: Zuccarelli 18, Moschettini n.e., Colzi 14, Salinas 23, Tosi n.e., Vecerina n.e., Ferraro 3, Tesi (L) n.e., Fucka 15, Fava n.e., Lotti 8, Bisconti (L) pos 44% – prf 16%. Allenatore: Marco Bracci. Muri punto 12, aces 4, battute sbagliate 12. BAM MONDOVÌ: Fini, Lancini 8, Giubilato (L) pos 41% – prf 4%, Bosso 14, Viscioni 4, Marengo n.e., Catania 5, Deambrogio 1, Tresoldi 3, Berger 26, Schmit, Manig n.e.. Allenatore: Claudio Basso. Muri punto 5, aces 3, battute sbagliate 5. Arbitri: Fabio Sumeraro e Claudia Lanza. Al videocheck Francesco Elia Guacci. Note: 25-14 in 23’ 25-21 in 28’, 21-25 in 30, 25-21 in 28’. CASTELFRANCO - Primoa tutto tondo per la Fgl-che conquista 3 punti preziosi nello scontro salvezza contro la Bam Mondovì.