Eugenio Giani | Ho parlato con Bove è vigile Ora per almeno 48 ore massima riservatezza su tutto

“Ho visto, ci ho, èe normale. Ha una grande capacità di reazione e devo dire che è davvero un ragazzo d’oro”. Queste le parole del presidente della Regione Toscana,dopo aver fatto visita al centrocampista viola Edoardo, ricoverato da ieri sera all’ospedale Careggi di Firenze a seguito del malore accusato nel primo tempo di Fiorentina-Inter. “è nelle migliori mani, voglio ringraziare i medici ed i sanitari dell’ospedale di Careggi, come della Fiorentina, perché in questi casi sentiamo che a Firenze abbiamo un tesoro ed un’eccellenza nella sanità che si è prestata immediatamente per quella che è la situazione richiedeva. Per il resto dal punto di vista della diagnosi e delle caratteristiche leggerete attraverso i bollettini medici – ha aggiunto– Aho trasmesso l’affetto ed il cuore grande di Firenze, di tutti i tifosi e di chi ieri sera ha inondato di affetto la sua persona.