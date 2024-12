Ilgiorno.it - Emergenza riscaldamento. Una caldaia da campo a scuola: "Ma il noleggio dura un mese"

Leggi su Ilgiorno.it

Laprimaria Falcone di Triuggio è rimasta al freddo. Un giorno intero, prima che entrasse in funzione un“da“. Una soluzione tampone in attesa di risolvere il problema in maniera definitiva. Affrontatonte l’ultimo consiglio comunale. Il sindaco, Pietro Cicardi, ha proposto di valutare un rifacimento completo del sistema di, ma "in unsarà indispensabile fare una variazione di bilancio". Gli studenti sono rimasti al freddo una sola giornata, poiché già il giorno successivo è entrata in funzione lamobile che l’Amministrazione ha preso a. Il vecchio bruciatore scaldava in inverno tre edifici:, palestra e mensa. "In seguito alla demolizione della palestra e della mensa abbiamo ritenuto di fare una riflessione – spiega Cicardi –.