Drammatico incidente nel Salernitano: Gianbattista Cavaliere morto a soli 15 anni

Dramma in provincia di Salerno. Nella notte del 1 dicembre, intorno all’una, un ragazzo di 15di Praiano,, stava tornando a casa dopo aver fatto rifornimento al distributore di benzina. In sella al suo scooter e con il casco indossato, percorreva gli ultimi chilometri insieme a un amico, che guidava un altro scooter. Poco dopo essere entrati nella galleria di Conca dei Marini lungo la strada statale Amalfitana, sembra cheabbia urtato una sporgenza ai lati della carreggiata, perdendo così il controllo del veicolo.Leggi anche: Bove, per gli esperti il futuro nel calcio è a rischio: “Servono altri esami”L’impatto è stato devastante e il giovane è stato sbalzato a terra. Il suo amico ha immediatamente richiesto aiuto, ma all’arrivo dei soccorsi, il ragazzo era già privo di vita.