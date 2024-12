Sport.quotidiano.net - D’Angelo non fa drammi e guarda avanti: "Abbiamo perso contro un avversario forte"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Cade in Sicilia l’imbattibilità dello Spezia. Mister Lucasi è presentato in sala stampa sereno e obiettivo nonostante la sconfitta. "Nel primo tempo, soprattutto nella prima mezz’ora, il Palermo ha fatto meglio di noi e ha meritato il vantaggio – ha affermato il tecnico abbruzzese – Di questo va dato merito ai rosanero e non demerito a noi. Poi, nella ripresa, fino al gol del 2-0,fatto bene e creato i presupposti per pareggiare. Anche sotto di due gol la squadra ci ha provato, poi però la partita è diventata complicata. Il Palermo ha comunque fatto meglio di noi, è abbastanza evidente". Sollecitato sulle pecche difensive in occasione dei due gol del Palermo, entrambi arrivati da calci piazzati,ha ammesso le lacune: "Sicuramente qualche disattenzione in occasione dei due gol c’è stata, erano due palle da leggere in maniera diversa, ma sono cose che succedono.